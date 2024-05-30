Los nuevos detalles que revela el primer reporte oficial de las mortales turbulencias del vuelo de Singapore Airlines

Video Así quedó el avión en el que un pasajero murió tras fuertes turbulencias

El Ministerio de Transporte de Singapur publicó el miércoles un informe preliminar detallando lo ocurrido al Boeing 777 de Singapore Airlines durante las mortales turbulencias de la semana pasada.

El reporte señala que el avión, que cubría la ruta entre Londres y Singapur, experimentó enormes cambios en la fuerza gravitacional en menos de cinco segundos, lo que probablemente causó lesiones a las personas que no estaban abrochadas en sus asientos.

El avión cayó 178 pies en menos de un segundo, lo que "probablemente provocó que los ocupantes que no tenían el cinturón puesto salieran volando por los aires" antes de volver a caer, señala el reporte.



Una vez la tripulación de cabina informó a los pilotos que había heridos entre los pasajeros, estos tomaron la decisión de cambiar el rumbo y solicitar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok.

Un británico de 73 años murió de un presunto ataque cardíaco y según el parte del marts de la aerolínea sobre los heridos, un total de 28 pasajeros permanecían todavía ingresados.

La autoridad singapurense detalla la cronología del incidente tras analizar los datos almacenados en las llamadas cajas negras, en una investigación en la que también participaron representantes de las autoridades estadounidenses y de la compañía Boeing.

Inicialmente, el avión experimentó una ligera vibración que resultó en un "aumento no ordenado en la altitud del avión" de 37,000 pies a 37,362 pies antes de que el piloto automático actuara para recuperar la altitud original.

Los pilotos también observaron un "aumento incontrolado de la velocidad del aire" que redujeron. En ese momento, un piloto dice que había encendido la señal de abrocharse el cinturón.

Los aumentos "no ordenados" de altitud y velocidad del aire fueron causados muy probablemente por una "corriente ascendente", o el movimiento ascendente del aire, señala el informe.

El comunicado del ministerio no menciona que el avión cayó 6,000 pies en pocos minutos, como muestran los datos de seguimiento del vuelo.

El ministerio dijo que la "aceleración vertical" disminuyó de 1.35 G (unidad de medida de la aceleración respecto a la gravedad estándar) a 1.5 G negativos en poco más de medio segundo, lo que probablemente provocó que "los ocupantes que no estaban abrochados el cinturón saltaran por los aires".

La aceleración vertical volvió a cambiar de 1.5 G negativos a 1.5 G positivos en cuatro segundos y "esto probablemente provocó que los ocupantes que estaban en el aire volvieran a caer", añadió.

"Los rápidos cambios en G durante esos cuatro segundos y medio dieron como resultado una caída de altitud de 178 pies, de 37,362 pies a 37,184 pies", según el comunicado. "Esta secuencia de eventos probablemente causó lesiones a la tripulación y a los pasajeros".

Se trata del primer incidente con fallecidos de Singapore Airlines desde la tragedia del SQ006 en el 2000, que chocó tras despegar desde la pista incorrecta en Taiwán, causando 83 muertos de los 179 a bordo.