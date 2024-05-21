Un muerto y al menos 30 heridos por "fuertes turbulencias" en un vuelo de Singapore Airlines

Video Así quedó el avión en el que un pasajero murió tras fuertes turbulencias

Una persona murió y al menos 30 resultaron heridas cuando un avión de pasajeros que viajaba entre Londres y Singapur atravesó "una turbulencia extrema repentina" a "37,000 pies, aproximadamente 10 horas después del despegue", informó este martes la aerolínea involucrada Singapore Airlines.

El vuelo SQ321 salió del aeropuerto de Heathrow y fue desviado al aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok, donde aterrizó a las 3:45 de la tarde, según indicó la aerolínea en su página de Facebook.

La aeronave es un Boeing 777-300ER y llevaba un total de 211 pasajeros y 18 tripulantes a bordo, añadió la línea aérea.

La víctima mortal es un hombre británico de 73 años de edad, según informaron las autoridades en una rueda de prensa. De los heridos, siete están en condición crítica.

Un pasajero entrevistado por la cadena británica BBC afirmó que quienes no llevaban puesto el cinturón de seguridad fueron "lanzados contra el techo" de la cabina. Otro describió que hubo gritos y heridos con evidentes "laceraciones en la cabeza".

Una vez más se confirma lo que los expertos en aviación civil continuamente indican: usar el cinturón de seguridad en todo momento puede determinar si vives o mueres en un evento tan violento como una zona de turbulencias.

"No hubo turbulencias antes del incidente (...) El avión nunca se sacudió y de repente yo estaba golpeando el techo con mi cabeza", dijo otro pasajero a la cadena británica, quien reconoció que tras 10 horas de vuelo caminaba por un pasillo de la cabina estirando el cuerpo, aprovechando que no había señal de abrocharse los cinturones.

"Mi hijo fue arrojado al suelo dos filas detrás de mí. Escuché que un señor se golpeó contra el techo en el baño y también resultó gravemente herido", agregó.

El avión cayó 6,000 pies bruscamente

Los datos de seguimiento capturados por FlightRadar24 y analizados por The Associated Press mostraron que el vuelo de Singapore Airlines volaba a una altitud de 37,000 pies y poco después de las 8:00 GMT, el Boeing 777 cayó repentina y bruscamente a 31,000 pies en un lapso de unos tres minutos, según muestran los datos.

El avión permaneció a esa altura durante poco menos de 10 minutos antes de descender rápidamente y aterrizar en Bangkok en poco menos de media hora. El descenso se produjo cuando el avión sobrevolaba el mar de Andamán, acercándose a Myanmar.

El piloto declaró emergencia médica y desvió el Boeing 777 a Bangkok.

Aterrizaje de emergencia en Bangkok

Trabajadores locales de emergencias del hospital de Samitivej Srinakarin esperaban en el lugar para trasladar a los heridos para que recibieran atención médica.

Videos compartidos en la plataforma de mensajería LINE por el aeropuerto de Suvarnabhumi mostraban una línea de ambulancias esperando la llegada del vuelo.

De acuerdo a un comunicado de la aerolínea " 18 de las personas heridas habían sido hospitalizadas, otras 12 estaban siendo tratadas en hospitales. Los pasajeros y la tripulación restantes estaban siendo examinados y recibiendo tratamiento en los casos que fuera necesario, en el mismo Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi de Bangkok".

La esposa del hombre fallecido estuvo entre las personas a las que hubo que trasladar al hospital según informó el director del aeropuerto, Kittipong Kittikachorn, en una conferencia de prensa. Kittikachorn dijo también que había ingresado a la aeronave después del aterrizaje y describió lo que vio como "un desastre".

"Singapore Airlines ofrece su más sentido pésame a la familia del fallecido", escribió la aerolínea. "Estamos trabajando con las autoridades locales de Tailandia para proporcionar la asistencia médica necesaria y enviando un equipo a Bangkok para proporcionar cualquier asistencia adicional necesaria", agregó la compañía.

