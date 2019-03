“No confío en lo que dicen de que el aire está bien”: la preocupación en Deer Park luego de tres días de incendio en una petroquímica

DEER PARK, Texas.– La columna de humo que sale de la petroquímica Intercontinental Terminals Company (ITC) es tan negra e imponente que los vecinos de las zonas cercanas saben que no están respirando aire limpio. No creen en los reportes oficiales que aseguran que la calidad del aire es buena. En la secundaria Deer Park, a escasas millas del voraz incendio, se vio este martes a padres y abuelos llevándose a sus hijos a casa mucho antes del final de la jornada.

Pat Keeney es una de ellas. Su mayor miedo es que la planta entera explote y que su nieta esté en la escuela. Hasta este martes no había estado nerviosa, pero cuando salió a la calle y vio el avance del humo en el cielo comenzó a preocuparse. "No confío en lo que dicen de que el aire está bien. Lo que hay en el aire es peor de lo que había ayer. No soy química, pero puedo ver que la situación ha empeorado".