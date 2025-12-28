Nueva Jersey Colisión de dos helicópteros deja una persona muerta y otra herida en Nueva Jersey, dicen autoridades La Administración Federal de Aviación describió el accidente como una colisión en pleno vuelo entre un helicóptero Enstrom F-28A y un helicóptero Enstrom 280C sobre el Aeropuerto Municipal de Hammonton. Solo los pilotos estaban a bordo de cada aeronave.



Video Desde el cielo: la estrategia del LAPD para detectar y detener el crimen en segundos

Dos helicópteros se estrellaron en Nueva Jersey en lo que las autoridades federales dijeron que fue una colisión en el aire que mató a una persona e hirió gravemente a otra.

El jefe de policía de Hammonton, Kevin Friel, dijo que los rescatistas respondieron a un informe de un accidente de aviación alrededor de las 11:25 a.m. del domingo, y los equipos de policía y bomberos posteriormente extinguieron las llamas que envolvieron uno de los helicópteros.

PUBLICIDAD

La Administración Federal de Aviación describió el accidente como una colisión en pleno vuelo entre un helicópteroc y un helicóptero Enstrom 280C sobre el Aeropuerto Municipal de Hammonton. Solo los pilotos estaban a bordo de cada aeronave.

Una persona murió y otra fue trasladada a un hospital cercano con heridas graves. Un video del lugar mostró un helicóptero cayendo rápidamente al suelo.

Hammonton es un pueblo de unos 15,000 habitantes ubicado en el condado de Atlantic, al sur de Nueva Jersey, a unos 56 kilómetros (35 millas) al sureste de Filadelfia. El pueblo tiene una larga tradición agrícola y se encuentra cerca de Pine Barrens, una zona silvestre boscosa que abarca más de 405.000 hectáreas (1 millón de acres).

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte han sido notificadas y estarán investigando el accidente, dijo Friel.

Mira también: