Asesinatos

El estremecedor caso de la muerte de tres niños y dos mujeres en Canadá: un sospechoso bajo custodia

La Real Policía Montada de Canadá halló los cuerpos de dos mujeres y tres niños en tres sitios diferentes, aunque aparentemente los fallecidos guardan relación entre sí. Un hombre de 29 años fue arrestado, aunque todavía no se le han formulado cargos.

Video Apuñalamiento múltiple en Canadá: autoridades encuentran muerto a uno de los sospechosos de perpetrar el ataque

El hallazgo de tres niños quemados dentro de un automóvil y los cuerpos de dos mujeres en lugares diferentes en el sur de la provincia de Manitoba, en Canadá, condujo al arresto este domingo de un sospechoso, informaron las autoridades.

El detenido es un hombre de 29 años contra quien todavía no se han presentado cargos, dijo el inspector Tim Arseneault, de los servicios de delitos graves de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), en una rueda de prensa en Winnipeg.

La policía primero recibió una llamada a las 7:30 de la mañana del domingo reportando un atropello y fuga cerca de Carman, una comunidad de 2,800 personas al suroeste de Winnipeg, donde consiguieron a una mujer en una zanja que fue declarada muerta en el lugar.

Dos horas y media más tarde, la policía fue llamada debido a un incendio de un automóvil aproximadamente a 40 millas al norte, en el municipio rural de Cartier. "Mientras los oficiales se dirigían a la escena, un testigo logró sacar a tres niños pequeños de un vehículo en llamas", dijo la RCMP.

Los investigadores encontraron poco después el cuerpo de una segunda mujer en una vivienda en Carman, según el comunicado.

Ninguna de las víctimas ha sido identificada públicamente.

"Se cree que el hombre adulto bajo custodia y los cinco individuos fallecidos se conocían entre sí", indica el comunicado.

"Como padre, simplemente no puedo imaginar la enormidad de su pérdida", dijo Arseneault. "La comunidad de Carman y las áreas circundantes también estarán de luto ya que han perdido a algunos de sus residentes más jóvenes de una manera tan trágica".

El primer ministro de Manitoba, Wab Kinew, envió condolencias en una publicación en redes sociales.

