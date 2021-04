La madre acusada de matar a sus tres hijos sufría depresión y creía en teorías conspirativas

En su Facebook, esta hispana de 30 años, escribió que tenía "sentimientos invasivos de desesperación y dolor", que "odiaba ser madre" y que no le quedaba "paciencia ni tolerancia".

El padre de los niños, Erik Denton, reclamó la custodia el 1 de marzo al considerar que Liliana Carrillo no estaba en condiciones de cuidar de ellos y pidió que le hiceran una evaluación de salud mental.

Ahora denuncia que las autoridades no actuaron a tiempo para evitar la muerte de sus tres pequeños, de 6 meses, 2 y 3 años.

Los mató para "protegerlos" de abusos que ella imaginaba

"Los ahogué. Lo hice suavemente. No sé cómo explicarlo. Los abracé. Los besé. Estaba pidiendo perdón todo el tiempo. Yo amaba a mis hijos" , dijo desde su celda y en una entrevista con el canal local KGET-TV 17.

Y añadió: "No quería que siguieran sufriendo abusos. Yo amaba a mis hijos. Me gustaría que este no hubiera sido el caso, pero prometí que los protegería".