Furia al volante: qué hacer y qué no para evitar una situación como la del actor Pablo Lyle

¿Cómo identificar la furia al volante?

Así que no es sorpresa si seguramente tú también te has visto en una de estas situaciones, que para algunos son parte de su rutina al manejar de la casa al trabajo y viceversa. Lo que tal vez no tienes presente es que más de la mitad de los choques fatales involucran a un conductor agresivo o que hizo algo que derivó en un caso de furia al volante. Ese comportamiento no es una simple pelea en la vía, es algo que puede acabar con tu vida. Entonces, ¿cómo evitarlo?