Avión Sheinbaum revela nuevos detalles del avión militar mexicano que se estrelló en Texas Sheinbaum habló la mañana del martes sobre el accidente del avión de la Secretaría de Marina que había despegado de Mérida Yucatán, y aseguró que se está llevando a cabo una investigación de los hechos, que causaron la muerte de al menos cinco personas.



Video Aumenta a cinco el número de muertos tras accidente aéreo en Texas: hay una persona desaparecida

La aeronave que se estrelló en Galveston, Texas, con ocho personas a bordo, perdió comunicación 10 minutos antes del accidente, que cobró la vida de al menos cinco de ellas, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum habló la mañana del martes sobre el accidente del avión de la Secretaría de Marina, modelo Beechcraft Super King Air 350, con matrícula ANX 1209, que había despegado de Mérida Yucatán, para trasladar a un paciente pediátrico con quemaduras.

Dos de las personas a bordo resultaron lesionadas y una más está en calidad de desaparecida.

"Ya había llegado a Galveston el avión, incluso pensaron que había aterrizado, y después ya supieron que había habido un accidente, fueron como 10 minutos en donde perdieron la comunicación con la aeronave”, dijo la presidenta.

La titular del Ejecutivo federal dijo que su administración está llevando a cabo una investigación de los hechos y que mantiene comunicación con los familiares de las víctimas.

"Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban, muy triste lo que pasó", expresó la presidenta.

Qué otros detalles se sabe del avión accidentado

De acuerdo con los reportes oficiales, el avión se estrelló luego de perder el control cerca del Aeropuerto Internacional Scholes en Galveston.

La aeronave cayó en una bahía cercana al aeropuerto. Cuatro de las personas a bordo eran elementos de la Semar y el resto eran civiles.

De los civiles uno era un niño que iba a ser atendido en Texas por sus quemaduras con apoyo de la Fundación Michou y Mau, que por años se ha dedicado a brindar ayuda a menores con quemaduras en México.

Dos más eran integrantes de la fundación, fundada por la activista mexicana Virginia Sendel.

"Está desde el primer momento el Secretario de Marina trabajando con el apoyo de Relaciones Exteriores, se recibió apoyo también de Estados Unidos y pues, hasta que no salga la caja negra y no se analicen, no se puede saber cuál fue la causa del desplome", declaró la presidenta.

Sin embargo, sostuvo que la causa exacta del accidente sólo se conocerá hasta que se logre obtener la caja negra del avión.

Antes de las declaraciones de la presidenta mexicana, el Departamento de Seguridad de Texas informó que equipos de la Administración Federal de Aviación (FAA) y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) habían acudido al lugar del accidente.

Un portavoz de la NTSB dijo que están “al tanto de este accidente y recopilando información”. La Oficina del sheriff del condado de Galveston indicó que respondían al siniestro funcionarios de su equipo de buceo, la unidad de escena del crimen, la unidad de drones y patrullas.

No está claro de inmediato si el clima fue un factor. La zona ha experimentado condiciones de niebla en los últimos días, según Cameron Batiste, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Indicó que alrededor de las 2:30 pm del lunes se registró una niebla con una visibilidad de aproximadamente media milla.

