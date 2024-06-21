Cómo una familia “cinta negra” en taekwondo salvó a una joven de una agresión sexual en Texas

Video El camino de la hispana Kayla Villa: Del acoso escolar al oro en el Campeonato Mundial de Taekwondo

Una familia de cinco practicantes de taekwondo, todos de nivel cinta negra, salvó a una presunta víctima de agresión sexual que fue atacada en un local comercial en la ciudad de Katy, Texas.

Han An, su esposa Hong An y sus tres hijos Hannah, Simon y Christian, los cinco nivel cinta negra en el arte marcial coreano, acudieron al rescate de la joven trabajadora de una tienda de teléfonos celulares cuando la mujer era atacada por un individuo.

Hannah An declaró que rescataron a la víctima cuando escucharon los gritos de la joven en el local, situado en una plaza comercial al oeste de Houston.

Cuando entraron al local, ubicado a un costado de su dojo -como se le denomina a los espacios donde se practica el taekwondo-, el agresor, identificado como Alex Robinson, de 19 años, estaba sobre de ella.

“Así que, para ese momento, mi papá lo sujetó, lo arrastró hacia afuera, y la mujer estaba llorando mucho, llorando desesperadamente, y luego corrió hacia mí. Necesitaba ser confortada, que la calmaran, y luego quería alejarse de la situación”, dijo Hannah An a la cadena estadounidense ABC.

En un pronunciamiento a través de Facebook, el sheriff del Condado de Harris, Ed González, confirmó que los cinco practicantes de taekwondo fueron capaces de rescatar a la víctima.

González dijo que después, Robinson trató de atacarlos a ellos, pero al utilizar sus conocimientos y disciplina de defensa personal, neutralizaron al agresor.

Robinson enfrenta cargos de intento de agresión sexual, de acuerdo con el fiscal del condado.

Víctima dice que la familia llegó "justo a tiempo"

Han An agregó que había visto al atacante merodeando en bicicleta la plaza comercial donde se ubica su negocio por la tarde del martes, cuando ocurrió el incidente.

Dos horas después, vio al agresor y a la víctima forcejeando afuera de la tienda, pero inicialmente pensó que estaban jugueteando entre ambos.

Pero momentos más tarde, Han An escuchó los gritos que provenían de la tienda de teléfonos móviles. Los cinco miembros de la familia se apresuraron al sitio para ver qué estaba pasando.

Hannah An dijo que la víctima les comentó que acudieron “justo a tiempo” para rescatarla.

Han, Simon y Christian permanecieron dentro de la tienda sujetando al agresor mientras los oficiales de la policía llegaban al lugar. Han agregó que el agresor lo mordió en dos ocasiones y lo rasguño mientras los sujetaba.

Robinson fue puesto en custodia y se le fijó una fianza de 100,000 dólares, de acuerdo con la Oficina del Fiscal del Condado de Harris. Una audiencia judicial fue programada para este viernes.

