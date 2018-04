Cualquiera puede ser un asesino en serie (y estos diez casos famosos lo demuestran)

En el año 2007 estalló un gran escándalo en India. La policía detuvo aun niño de solo ocho años, que en los doces meses anteriores había matado a golpes o ahorcándolos a su hermana menor, de solo seis meses, a una prima de ocho meses y a otro niño de menos de un año de edad. Los dos primeros crímenes no fueron reportados, por tratarse, según los padres, de “un tema familiar”. Pero el último, de acuerdo con un artículo de The Times of India recogido en el portal Murderpedia , no pudo ser ocultado bajo la alfombra, porque la víctima no era un miembro de la familia, sino que se trataba de un vecino en la villa de Musahari, donde ocurrieron los hechos. Los medios lo llamaron el asesino serial más joven de India. Pero no es fácil encontrar un caso similar en otras partes del mundo. Estuvo en un hogar para niños hasta los 18 años y su paradero actual es desconocido.