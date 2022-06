Una mujer que fue presuntamente violada de menor debe dar la custodia de su hija al supuesto violador y pagar la manutención

La mujer dijo a la revista People que a día de hoy no sabe cómo Barnes descubrió la existencia de la hija. Pero poco después llevó a Abelseth a los tribunales y una vez que se estableció la paternidad, se les otorgó a ambos la custodia compartida de la niña. Esto ocurrió antes de que ella lo denunciara por violación, pero los jueces no tuvieron en cuenta que en el momento de salir embarazada él era un adulto y ella no tenía la edad legal de consentimiento.