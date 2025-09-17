Lo que revelan los mensajes del acusado de matar a Charlie Kirk a su compañero de piso: "Ya estaba harto de su odio"

Video Detalles de la primera presentación en corte de Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

Mientras las autoridades trabajaban para encontrar al asesino de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah la semana pasada, Tyler Robinson, el joven de 22 años ahora acusado del crimen, intercambiaba mensajes de texto con su pareja en los que reconocía la autoría del crimen.

Tras disparar un solo tiro mortal desde la azotea de un edificio cercano a donde hablaba Kirk frente a unas 3,000 personas, según los investigadores, Robinson le escribió a su pareja, con quien vivía cerca de St. George, Utah, a 240 millas al suroeste del campus.

PUBLICIDAD

En un texto, le pidió a su pareja, quien sí está cooperando con las autoridades, que revisara bajo su teclado una nota en la que decía: "Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar".

Tras expresar su sorpresa, su pareja, que según el gobernador de Utah es un hombre que estaba transicionando a mujer, le preguntó a Robinson si él era el autor del crimen. Robinson respondió: "Sí, lo soy, lo siento".

Aparentemente, su pareja no lo delató. Robinson permaneció prófugo hasta la noche siguiente, cuando sus padres reconocieron que era la persona que aparecía en una foto publicada por las autoridades mientras buscaban al asesino. Ayudaron a organizar su entrega pacífica.

Su pareja no ha sido identificada en los documentos de acusación que contenían el relato de los hechos y que se hicieron públicos el martes cuando las autoridades acusaron a Robinson de asesinato y otros cargos. Podría enfrentar la pena de muerte.

Qué le escribió Robinson su pareja sobre el asesinato de Charlie Kirk

"Deja lo que estés haciendo. Mira debajo de mi teclado", fue lo primero que, según revelaron las autoridades, le escribió Robinson.

Allí, el compañero de piso, encontró la nota que decía: "Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk, y la voy a aprovechar".

De acuerdo con los documentos judiciales, la respuesta fue de sorpresa e incredulidad. "¿Estás bromeando, verdad?", le preguntó.

"Todavía estoy bien, mi amor, pero todavía estoy atrapado en Orem un poco más. No debería tardar mucho en poder volver a casa, pero todavía tengo que recuperar mi rifle. Para ser honesto, esperaba guardar este secreto hasta morir de viejo. Lamento involucrarte".

PUBLICIDAD

El interlocutor de Robinson insiste en no terminar de creerse lo que le acababan de contar. "No fuiste tú quien lo hizo, ¿verdad?", insistió.

"Lo siento, lo siento, lo siento", fue la respuesta de Robinson.

El compañero le pregunta entonces por qué lo hizo. "Ya estaba harto de su odio. Hay odios que no se pueden negociar. Si consigo recuperar mi rifle sin que me vean, no habré dejado ninguna prueba".

Robinson le dijo a su compañero de piso que llevaba poco más de una semana planeando el crimen antes de añadir: "Me preocupa lo que haría mi viejo si no le devolviera el rifle a mi abuelo. ¿Cómo demonios le voy a explicar que se lo perdí?".

Más tarde, el acusado vuelve a escribir: "Borra este intercambio... Me voy a entregar voluntariamente". Y eso hizo.

Con información de AP y AFP

Vea también: