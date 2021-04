Conmemoran el 20 aniversario de las primeras bodas legales entre personas del mismo sexo en el mundo

Henk Krol, exeditor del periódico gay más grande de los Países Bajos y gran percusor de la ley en aquel momento, dijo que tuvo que soportar diversas críticas por su postura. “Mucha gente me decía que seríamos el primer y único país en aprobarla (…) ahora casi 30 naciones en el mundo han seguido nuestro ejemplo” , precisa orgulloso.

Mientras la ciudad conmemoraba este aniversario con una ruta -denominada “caminata arcoiris”- a lo largo de una veintena de sitios históricamente importantes en la lucha de por los derechos LGBTQ , la alcaldesa Femke Halsema reconoció “que la lucha aún no ha terminado , ni a nivel nacional, pero tampoco en Ámsterdam”, según AP.

Uniéndose a los festejos, la alcaldesa de Utrecht Sharon Dijksma, ofició el matrimonio entre Romy Schouten y Jeannette van Nus, pidiendo que esta unión legal debe ser un ejemplo para la sociedad. “Para todos los niños y niñas que están sentados en casa y piensan: 'tal vez me enamore de personas del mismo sexo, pero no me atrevo a decirlo', el mensaje aquí es: puedes ser quien eres", aseguró.