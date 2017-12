Resguardando tu identidad en redes sociales: ¿cómo crear perfiles más seguros?

Las redes sociales nos mantienen conectados con nuestros conocidos y son además una plataforma popular para promover contenidos, sin embargo, según Marianne Díaz Hernández, abogada, investigadora y activista en materia de derechos humanos y tecnología, “también son una herramienta útil para criminales y acosadores, por eso, hay algunas conductas que nos ayudarán a estar más seguros cuando las usamos”.

Perfiles privados, perfiles públicos

Compartir nuestra información de manera más segura comienza por evitar que nuestros perfiles sean del dominio público. La mayoría de las redes sociales permiten establecer las condiciones de seguridad de una cuenta creada: ¿quiénes pueden ver mis publicaciones? ¿quiénes pueden agregarme? ¿cuánta información revela la vista previa? son algunos de estos lineamientos. Díaz, quien también es líder legal de Creative Commons en Venezuela, recomienda “revisar tus configuraciones de privacidad para cuidar con quiénes estás compartiendo lo que publicas”.



El “catfishing” o robo de identidad es otra manera común que utilizan los criminales de Internet. Jewel Samad/AFP/GettyImages



Las figuras públicas como artistas, políticos y deportistas dependen en gran manera de las redes sociales para mantenerse en contacto con sus ‘seguidores’, pero si no obtienes un beneficio particular de un perfil público lo mejor es que tu perfil sea privado.

Una vez que la información es publicada está en riesgo de ser “hackeada” o robada por personas maliciosas. Existen criminales que se dedican a crear los conocidos “malwares” o herramientas disfrazadas de juegos, softwares o aplicaciones que acceden a tus dispositivos o perfiles e incluso hacen publicaciones en tu nombre “como esos tests para saber qué personaje fuiste en tu vida pasada” comenta Díaz. Siempre es importante leer los términos y condiciones bajo los cuales se está dando acceso a terceros en sus perfiles o dispositivos antes de aceptarlos. Si estos lineamientos no están claros o su procedencia es dudosa es mejor no instalarlos.



El “catfishing” o robo de identidad es otra manera común que utilizan los criminales de Internet. Utilizando fotos e información publicada, crean un perfil falso donde pueden interactuar con los conocidos de la víctima y obtener información personal para cometer estafas, además de ser una violación a la privacidad. “ Si no conoces a una persona simplemente es mejor que no la agregues a tu red de amigos” explica Díaz . Otra cosa que puedes hacer en las redes sociales es limitar quiénes ven tu lista de amistades o seguidores para evitar que sean contactados por personas no deseadas.

¿Cuánta información es mucha información?

Cuando compartes contenido lo colocas también en los dispositivos de quien lo recibe y si esta persona no protege su computador, teléfono o la contraseña de sus perfiles , tu información también puede verse expuesta.



Díaz recomienda “ evitar subir fotografías demasiado personales”. Si te preocupa que tus fotos, números de tarjetas de crédito o de identificación caigan en manos de un desconocido, simplemente no las compartas.

La mayoría de los dispositivos conectados al Internet y que se utilizan para acceder a las redes sociales más populares están configurados para reconocer la localización, pero publicar constantemente tu ubicación permite que las personas conozcan tu rutina, lugares frecuentados o incluso sepan en qué momento no estás en casa. Evita etiquetar tu ubicación si no es necesario. Si te vas de viaje, publica las fotos una vez que hayas regresado y no reveles cada detalle de tu agenda. “No pongas detalles personales, como tu teléfono o la dirección de tu casa: si eres de Yucatán, puedes decir que eres del sureste de México y desactiva la opción de que tus amigos puedan etiquetarte en fotos e indicar tu localización” sugiere Díaz.



No todo es socializar

Las redes sociales son útiles para muchas cosas, no solo personalmente sino también en lo laboral, como aquellas que te conectan con posibles empleadores y compañías. A través de ellas se pueden obtener datos como historial de trabajo, nombres de colegas e incluso qué softwares manejas día a día que puedan ser manipulados por piratas informáticos.

Si eres un usuario de estas redes revisa sus condiciones de privacidad y no coloques datos personales en el resumé. Si recibes una oferta de trabajo verifica su procedencia y veracidad antes de compartir tu información con el posible empleador, recuerda que si suena muy bien para ser verdad puede que así sea.

Vivimos en un mundo conectado a la Internet, donde cada vez son más comunes las maneras de contactarnos de forma virtual. “Las redes sociales son útiles para muchas cosas pero, como toda herramienta, hay que usarlas con precaución” concluye Díaz.