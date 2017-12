¿Tienes dispositivos conectados en tu hogar? Evita poner en riesgo a tu familia

Para hacernos la vida más cómoda estamos llenando nuestro hogar de dispositivos portátiles conectados a la red. Pero, al mismo tiempo, entregamos a las compañías fabricantes información personal sensible, y podemos poner en riesgo a nuestras familias en caso de que se produzca un error con uno de estos accesorios inteligentes, como el Timbre Ring Doorbell 2 , la Luz Nocturna Inteligente Aumi o el Termostato Nest , solo por nombrar algunos.

Para Melissa Romaine, miembro del equipo de abogacía e internet abierta de Mozilla, uno de los peligros más latentes del uso de estos dispositivos es la información que compartimos con los productores.



“No sabemos qué están recolectando de nosotros, porque a veces las compañías no saben para qué van a usar esa información”, asegura. Por eso, recomienda ser cautelosos con el tipo de información que compartimos como el número de la tarjeta de crédito, la dirección de la casa, y cualquier otro dato que suministramos cuando creamos una cuenta en línea.



“Hay que presionar a las compañías a no recolectar esa información o si lo hacen, para que la guarden de la manera más segura; y que nos digan qué es exactamente lo que están recolectando. Necesitamos transparencia”, propone Romaine.

En caso de que se trate de dispositivos con micrófonos y cámaras, la especialista llama la atención sobre un punto: “Si bien sabemos que nos están grabando, lo que no sabemos es si cuando los apagamos realmente están apagados”. Además, alerta a los padres sobre los juguetes inteligentes porque cuando interactúan con los niños no se puede saber con certeza a quién le está llegando esa información.

Al comprar cualquier dispositivo inteligente para el hogar, lo aconsejable es que revisemos sus políticas de privacidad y nos hagamos algunas preguntas para evaluar los pros y contras de adquirirlos. Porque, de ocurrir un error con algunos de estos aparatos podríamos correr el riesgo de que nos espíen, que sepan cuándo estamos o no en la casa o cuándo acostamos a nuestros hijos e incluso cuántas veces se paran en las noches.





En una guía de regalos realizada por Mozilla, que incluye la reseña de alrededor de 50 dispositivos, algunas de las preguntas sugeridas para hacernos antes de comprar uno son: ¿Puede espiarme?, ¿Qué sabe acerca de mí? ¿Qué podría suceder si se produce un error? y ¿La empresa comparte los datos con terceros por motivos imprevistos?



Esta historia fue producida con el apoyo de Mozilla Foundation como parte de la alianza ‘Privacy Not Included’ (Privacidad no incluida).