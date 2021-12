Variante ómicron: estas son cinco buenas noticias para acabar el año

La pandemia no ha terminado, y no sabemos cómo ni cuándo llegará a su final. El nivel de incertidumbre sigue siendo muy alto: todavía hay muchas cosas que no sabemos de ómicron y predecir cómo evolucionará el virus es muy arriesgado. No podemos descartar que incluso la situación empeore, pero también podemos encontrar algunas buenas noticias que nos permiten seguir siendo moderadamente optimistas: