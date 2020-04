Un exmiembro del cartel de Medellín busca que lo dejen salir de prisión por el coronavirus

“Una sentencia de 25 años no es una palmada en la muñeca en este caso. Muchos reclusos ya están siendo liberados por compasión debido al coronavirus ”, dijo su abogado de Miami, Richard Klugh, a Univision Noticias.

Los hermanos Ochoa

Ochoa fue arrestado en 1990 en Colombia, pero evitó el juicio en los Estados Unidos ya que no había acuerdo de extradición entre los dos países.

Operación Milenio'

Uno de los ex fiscales de Ochoa, Richard Gregorie, quien ahora está retirado, le dijo a Univision Noticias que su condena fue un gran golpe para los narcotraficantes colombianos que habían evitado la justicia durante mucho tiempo. Señaló que Fabio Ochoa fue uno de los dos únicos miembros del cartel de Medellín que alguna vez terminó en la cárcel en los Estados Unidos. El otro, Carlos Lehder, está cumpliendo cadena perpetua.

"Me sorprendería mucho si lo sacaran", dijo Gregorie. "Él (Fabio Ochoa) también debería haber obtenido prisión de vida, pero, por el acuerdo de extradición, el máximo era de 30 años, según la ley colombiana", dijo Gregorie.

La evidencia

Un papel limitado: 150 kilos

Según la ley de Estados Unidos, la sentencia "por un delito que involucra drogas se calcula en función de la cantidad de drogas atribuidas a un acusado en particular", señaló Klugh en documentos judiciales.

" De acuerdo con la tabla revisada de [tráfico de] cocaína, 150 kilos ya no lo llevan a la sentencia máxima (de 30 años), explicó.

Los otros acusados que desempeñaron papeles mucho más importantes, incluido el cabecilla, Alejandro Bernal, obtuvieron penas de prisión mucho más ligeras porque cooperaron con el gobierno. Ochoa no era un inversor en las rutas de drogas utilizadas por Bernal, y solo participó en el plan para ayudar a Bernal a saldar una vieja deuda con otro conspirador.

En manos del juez

Incluso si ganara una nueva audiencia de sentencia, podría terminar con la misma sentencia de 30 años. Si bien las nuevas pautas son menos severas, ya no son obligatorias, lo que le permite al juez imponer cualquier sentencia que considere adecuada.

El destino de Ochoa está en manos del juez de distrito Michael Moore, quien presidió su juicio de 2003, con reputación de ser poco flexible. "Está más que familiarizado con los hechos del caso", dijo David Weinstein, un ex fiscal federal.

Liberación compasiva

Ochoa es uno de los muchos prisioneros encarcelados que buscan la liberación en parte debido al coronavirus. El ex abogado de Trump, Michael Cohen, será liberado en los próximos días, mientras que el ex gobernador de Pensilvania negó la suspensión de la ex estrella de televisión y el delincuente sexual convicto Bill Cosby, de 82 años.