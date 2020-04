Liberación anticipada: sueltan a miles de presos para prevenir brotes de coronavirus

Se considera afortunado. "Estoy fuera y tenía un lugar adonde ir", dijo Smith en una entrevista telefónica con Kaiser Health News. " La prisión es un caldo de cultivo para la infección, y este coronavirus no es un juego ".

Autoridades están liberando a miles de presos, acreditando el tiempo cumplido en acuerdos u otorgando la liberación anticipada a delincuentes no violentos , a los que le quedaban poca sentencia por cumplir.

Confinados en el hogar

Sin embargo, no existe una política o proceso universal. Los gobernadores de Texas y Arizona han negado u obstaculizado esfuerzos para liberaciones anticipadas.

Funcionarios de Florida y Wisconsin anunciaron que ya no aceptarían nuevos reclusos en las prisiones estatales, pero no dijeron nada sobre las liberaciones, lo que transfirió el problema a las cárceles de las ciudades y de los condados.