“Ignorantes tomaron una decisión por mí“: el trauma de una mujer para acceder a un aborto en Texas con un feto sin latido

Desanimada, con su bebé muerto en el vientre y sin que pudieran ayudarla inmediatamente, Carla salió de la consulta: "Me sentí súper limitada, con un estrés adicional que no deberías tener como mujer en ese momento. Ya es suficiente con escuchar que tu embarazo no progresó, como para que te digan que no te pueden ayudar 'porque la ley no permite que te ayudemos', así no haya latido".