¿Vuelves a la oficina? La temperatura más fría podría provocar un aumento de peso

Mantener la temperatura corporal central

Pero este proceso es muy sensible a la temperatura. Por cada descenso de un grado en la temperatura corporal, nuestra tasa metabólica puede disminuir en más de un 7%. Esto significa que la tasa metabólica en reposo de una persona con una temperatura corporal de 101 F (el extremo superior de lo normal) es hasta un 30% mayor que si su temperatura fuera de 97 F (el extremo inferior). El aumento de la temperatura corporal en cuatro grados puede quemar más calorías en el transcurso del día que las que quema una persona media como resultado de toda su actividad física diaria.

La temperatura corporal frente al ejercicio físico

Por eso, cambiar el entorno físico puede alterar sustancialmente el funcionamiento del cuerpo y repercutir tanto en la salud como en la forma física. Si estás ganando peso y no está seguro de por qué, comprueba el termostato del lugar donde vive o trabaja .

La mayoría de las oficinas tienden a mantenerse cerca de los 70 F. Por eso muchos de tus compañeros de trabajo se quejan de tener frío, llevan suéteres o chaquetas, o usan un calentador. Esto tiende a ser demasiado frío para la mayoría de las mujeres - y muchos hombres - que se sientan en un escritorio todo el día . Pero más que incómodo, no es saludable.

Si no puedes controlar el termostato, aún tienes algunas opciones además de llevar un abrigo todo el día. Las nuevas tecnologías incluyen un dispositivo personal vestible que cambia la percepción del calor y el frío; un dispositivo de ejercicio pasivo que aumenta la tasa metabólica incrementando el gasto cardíaco (tengo una participación en esta empresa); y una versión "inteligente" del tradicional calefactor. Sea como sea, haz lo posible por mantenerte cómodamente caliente en tu futuro lugar de trabajo.

Kenneth McLeod, profesor de Cinecias de los Sistemas y director del Laboratorio de Investigación de Ciencias Políticas e Ingeniería de la Binghamton University, State University of New York



