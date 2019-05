La batalla por el termostato: las mujeres rinden más en oficinas cálidas (y no, no es un capricho)

Se nos ha tachado de exageradas cuando hemos llenado el bolso con calcetines y pañuelos mientras nuestros compañeros (varones) están felices en manga corta. Pero no era un capricho. El estudio de la University of Southern California muestra que, a medida que las temperaturas suben, también lo hace nuestra productividad.

“Está comprobado que a las mujeres les gusta estar en espacios con temperaturas mayores que las de los hombres, pero hasta ahora se creía que era una cuestión de preferencias personales”, señaló el coautor del estudio, Tom Chang, en un comunicado . “Lo que hemos visto es que no se trata únicamente de que te sientas cómodo; la temperatura afecta a tu rendimiento en cuestiones relevantes , como la dimensión matemática o la verbal”.

No es que las habilidades mejorasen (o no necesariamente) con la temperatura más cálida; lo que ocurrió es que ellas fueron capaces de sacar adelante más trabajo. Es decir, no es que el frío les afectase la memoria a la hora de resolver problemas de cálculo o de lógica, sino que el ambiente más frío redujo su productividad. Y lo mismo les ocurrió, a la inversa, a los hombres sometidos a altas temperaturas.