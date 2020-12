Sale a la venta la primera prueba de sangre que ayuda a detectar el Alzheimer

Los resultados de los estudios en torno a esta prueba, que la empresa C2N Diagnostics vende bajo reglas más generales para laboratorios comerciales, todavía no se han hecho públicos, lo cual provoca recelos entre los expertos.

Actualmente no existe cura para el Alzheimer y los expertos consideran que muchos tratamientos han fallado en ensayos clínicos justamente porque los pacientes presentan demasiado daño cerebral al momento de comenzar a probar nuevas terapias.

Resultados en 10 días

El test, no obstante, no está destinado a la detección general ni a personas sin síntomas. Está pensado para personas de 60 años o más con problemas cognitivos y que estén siendo evaluadas para detectar la enfermedad de Alzheimer. No está cubierto por el seguro ni por Medicare: la compañía cobra 1,250 dólares y ofrece descuentos basados en ingresos. Solo los médicos pueden solicitar la prueba y los resultados se obtienen en un margen de 10 días. Se vende en casi todos los estados de EEUU y acaba de ser autorizado para la venta en Europa.