Estos avances de la ciencia en 2024 ofrecen esperanza para erradicar o prevenir enfermedades

Científicos a nivel internacional reportaron este año avances en el combate, diagnóstico temprano y prevención de múltiples enfermedades como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que causa el sida, el alzheimer, asma y covid-19.

Por ejemplo, expertos reportaron que una inyección semestral contra el VIH mostró en ensayos clínicos una eficacia de cerca del 100% para prevenir contagios.

En otro caso, científicos desarrollaron una prueba sanguínea que detecta el alzheimer en adultos mayores con un 90% de precisión.

También fue reportado el desarrollo del primer nuevo tratamiento en 50 años contra el asma, que es 30% más efectivo que los tratamientos que ya existían contra el padecimiento respiratorio.

A continuación te presentamos algunos de los hallazgos más relevantes contra enfermedades que afectan a millones de personas a nivel global:

1. La inyección bimestral 96% efectiva para evitar contagios de VIH

Un grupo de científicos estadounidenses reportó a finales de noviembre que una inyección bimestral del medicamento antiretroviral Lenacapavir mostró una eficacia de 96% en la prevención de contagios de VIH.

Los expertos, de la Universidad Emory y del Sistema de Salud Grady de Atlanta, Georgia, dijeron que la inyección aplicada dos veces al año era más efectiva que los tratamientos denominados Profilaxis preexposición (Prep).

Los tratamientos Prep, como el medicamento Truvada, deben ser consumidos vía oral a diario por quienes buscan prevenir contagios.

“Para que los medicamentos orales que previenen una nueva infección por VIH sean efectivos, el paciente debe tomar ciertas medidas, incluida las visitas al médico cada tres meses y, lo más importante, la constancia”, reportó al Universidad Emory tras la difusión de los hallazgos.

La eficacia de Truvada, por ejemplo, se ve muy comprometida en caso de que no haya consistencia en su consumo.

“Ver estos altos niveles de eficacia (casi el 100%) en un inyectable que la gente sólo tiene que tomar cada seis meses es increíble", dijo la doctora Colleen Kelley, autora principal del estudio y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory.

En 2022 alrededor de 1.2 millones de personas en Estados Unidos vivían con VIH, de acuerdo con cifras oficiales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2023 a nivel internacional unas 39.9 millones de personas tenían VIH.

2. La prueba sanguínea que detecta fácilmente el alzheimer en adultos mayores

En agosto, investigadores suecos informaron que, tras conducir un estudio con la participación de 1,200 pacientes, encontraron que una prueba de sangre fue eficaz en más del 90% en el diagnóstico temprano de alzheimer entre adultos mayores.

“Actualmente, un diagnóstico preciso de la enfermedad de Alzheimer requiere una muestra de líquido cefalorraquídeo o una tomografía del cerebro”, dice un artículo difundido por los Institutos Nacionales de Salud (NIH en inglés) estadounidenses.

La agencia de salud estadounidense agregó que las formas actuales de detectar la enfermedad representan “obstáculos” que retrasan o impiden el diagnóstico de la enfermedad de alzheimer.

“No tener un diagnóstico oficial impide que las personas reciban medicamentos que pueden frenar la progresión del alzheimer”, agregó el NIH.

Tras conducir las pruebas, los expertos encontraron que la prueba de sangre llamada PrecivityAD2, que mide la proporción de dos proteínas presentes en las personas que padecen la enfermedad, contribuyó a diagnosticar el alzheimer con una precisión de entre 88% y 92%.

Los científicos compararon los resultados en los pacientes con pruebas conducidas a través de los métodos tradicionales en personas con alzheimer.

"Consideramos esto como un paso importante hacia la implementación clínica global de un análisis de sangre para el alzheimer", dijo Oskar Hansson, investigador de la Universidad Lund de Suecia, quien junto con el doctor Sebastian Palmqvist, llevó a cabo los estudios.

Hansson dijo que los siguientes pasos consistirán en establecer directrices claras sobre cómo se puede utilizar un análisis de sangre para detectar la enfermedad de Alzheimer en clínicas.

“Preferiblemente implementando estas pruebas primero en atención especializada y luego en atención primaria. Este trabajo está actualmente en curso”, dijo.

3. El primer nuevo tratamiento contra el asma en 50 años

En noviembre, un equipo de científicos en Inglaterra informó del primer nuevo tratamiento contra el asma en 50 años.

Los expertos sostuvieron que una inyección del medicamento benralizumab durante episodios de ataques de asma, también llamados “exacerbaciones eosinófilas” mejoraba considerablemente la condición de los pacientes.

También pacientes con ataques ocasionados por alguna Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) reportaron sentirse mejor.

Los investigadores encontraron que la inyección del medicamento, un anticuerpo monoclonal, fue mucho más efectiva que los tratamientos ya existentes de tabletas de esteroides, que acarrean efectos secundarios.

Los hallazgos, difundidos en la revista científica The Lancet Respiratory Medicine, podrían "cambiar las reglas del juego" para millones de pacientes a nivel internacional.

La profesora Mona Bafadhel del King's College de Londres, dijo que el hallazgo representa un avance crucial para salvar vidas.

"Esto podría cambiar las reglas del juego para las personas con asma y EPOC. El tratamiento para el asma y las exacerbaciones de la EPOC no han cambiado en cincuenta años a pesar de causar 3.8 millones de muertes al año en todo el mundo en conjunto”, dijo Bafadhel, investigadora principal del ensayo.

Al aplicar la inyección, los investigadores observaron que los síntomas respiratorios de tos, sibilancias, dificultad para respirar y esputo mejoraron.

En Estados Unidos, las EPOC afectan a más de 14 millones de adultos y muchos otros no saben que la padecen, según datos oficiales.

Más de la mitad de las personas diagnosticadas en Estados Unidos son mujeres. Las EPOC son una de las principales causas de discapacidad y es la sexta causa de muerte en Estados Unidos, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

4. El nuevo tratamiento contra la esquizofrenia

En septiembre, la Administración para Alimentos y Medicamentos (FDA en inglés) autorizó el primer tratamiento en su tipo para la esquizofrenia, un padecimiento crónico cerebral.

El nuevo medicamento, llamado Cobenfy, ofrecido en cápsulas para uso oral, es mucho más tolerable que los ya existentes ya que no genera efectos secundarios tan adversos como los actuales.

La doctora Tiffany Farchione, directora de la División de Psiquiatría de la Oficina de Neurociencia del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA, destacó la aprobación de la nueva medicina antipsicótica.

"Este medicamento adopta el primer nuevo para el tratamiento de la esquizofrenia en décadas", dijo en un comunicado Farchione. "Esta aprobación ofrece una nueva alternativa a los medicamentos antipsicóticos que se recetaban anteriormente a las personas con esquizofrenia”.

La funcionaria dijo que la esquizofrenia es una de las principales causas de discapacidad a nivel global.

“Es una enfermedad mental crónica grave que a menudo perjudica la calidad de vida de una persona”.

De acuerdo con la OMS, la esquizofrenia afecta a unas 24 millones de personas a nivel internacional.

5. Una nueva prueba casera que diagnostica covid-19 y gripe

En octubre, la FDA anunció la autorización de la primera prueba casera, llamada Healgen Rapid Check COVID-19/Flu A&B Antigen Test, capaz de detectar el virus de covid-19 y la influenza al mismo tiempo.

“La prueba, autorizada para su uso sin receta, es para personas que experimentan síntomas respiratorios y utiliza una muestra de hisopo nasal para entregar resultados en el hogar en aproximadamente 15 minutos para covid-19 e influenza”, dijo la FDA en un comunicado.

La agencia federal dijo que esta es la primera prueba capaz de detectar ambas enfermedades en recibir autorización para su comercialización en las farmacias sin necesidad de ninguna receta.

“A medida que entramos en la temporada anual de gripe de este año con enfermedades respiratorias como la covid-19 en muchas de nuestras mentes, nuestra capacidad para detectar estos patógenos de manera efectiva y eficiente puede tener un impacto en nuestra vida diaria”, dijo en el comunicado Michelle Tarver, directora interina del Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la FDA.

