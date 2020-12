Reino Unido pondrá a prueba un examen de sangre capaz de detectar hasta 50 tipos de cáncer

A gran escala



“La idea de la prueba es buena, pero necesitamos más data. Hay que determinar cuán precisa es: si puede de tectar el cáncer con la precisión adecuada y cuál es el índice de falsos positivos porque no queremos que la gente comience a someterse a más pruebas buscando algo que no hay”, insiste a Univision Noticias Edith Perez, presidenta del Comité Stand Up To Cancer para la Equidad en la Salud en los Ensayos Clínicos del Cáncer y Profesora de Medicina en la Facultad de Medicina de la Clínica de Mayo.