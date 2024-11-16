Tómate un respiro: cómo reducir el estrés laboral y la ansiedad... y con ello el riesgo de infartos

Video El agotamiento laboral persiste en Estados Unidos: Estudio de Robert Half

Para lograr un mejor manejo del estrés y la ansiedad laboral - y con ello el riesgo enfermedades cardíacas- a veces solo es necesario tomarte un respiro, de acuerdo con expertos.

Estudios recientes muestran que la respiración profunda puede ser una forma eficaz de reducir el estrés laboral. Pero en el trabajo, muchas personas no piensan en cómo inhalan y exhalan.

Los trabajadores de escritorio sentados frente a una computadora tienden a respirar superficialmente mientras sus hombros se elevan. Los trabajadores que pasan el día de pie en el comercio minorista o en el sector de la salud pueden estar demasiado ocupados para concentrarse en respirar.

Pero hay buenas razones para recordar hacer una pausa y respirar profundamente.

Según la Asociación Estadounidense del Corazón, el estrés crónico y no controlado aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Este tipo de estrés puede ser tan perjudicial para nuestra salud como el humo de segunda mano, como se le denomina a la práctica de convivir con fumadores.

Los ejercicios de respiración profunda pueden cambiar tu dinámica de trabajo para bien

Las investigaciones sugieren que los ejercicios de respiración profunda pueden reducir la presión arterial de una persona y reducir la ansiedad.

Otros beneficios: la respiración profunda es gratuita, se puede realizar en cualquier lugar y no requiere media hora para meditar. Dedicar sólo uno o dos minutos a respirar profundamente puede ayudar a calmar los pensamientos acelerados, dicen los expertos.

“Me relaja la mente. Me tranquiliza mucho”, dijo Lisa Marie Deleveaux, profesional de marketing y madre de cinco hijos. "Te devuelve al momento presente".

Deleveaux fue despedida hace varios meses y ha tenido dificultades para encontrar un nuevo trabajo.

La mayoría de las mañanas se despierta a las 4 o 5 de la mañana, antes que los niños, para hacer ejercicios de respiración.

Una es una técnica conocida como respiración por fosas nasales alternas, un ejercicio de yoga que implica inhalar por una fosa nasal y exhalar por otra, usando el pulgar o el índice para mantener cerrada una fosa nasal a la vez.

“Si te fijas una prioridad... puedes sacar tiempo”, dijo Deleveaux.

Centrarse en la respiración durante uno a cinco minutos "puede ayudarle a hacer borrón y cuenta nueva y borrar todas esas cosas de su mente... y permitirle volver a concentrarse en lo único que desea lograr", dijo el cardiólogo Glenn Levine, profesor del Baylor College of Medicine en Houston.

“La mejor analogía es apagar la computadora cuando tienes 37 programas (abiertos) y se congela”.

Una buena forma de hacer ejercicios de respiración profunda es sentarse en un banco al aire libre, dijo Levine. Si esa no es una opción, hacerlo en un escritorio funciona.

"Apaga la pantalla o simplemente pon algo en blanco para que la gente piense que todavía estás trabajando", dijo Levine. "En lugar de concentrarte en la pantalla o en el trabajo, concéntrate en tu respiración. Si es posible, cierra los ojos. "

Hay otras formas de incorporar ejercicios de respiración. Para superar la ansiedad antes de comenzar un día de llamadas en frío, la representante de desarrollo de ventas Lindsay Carlisle hace ejercicios de respiración con su hija de 7 años durante el viaje a la escuela.

Inspiran contando siete, contienen la respiración durante cinco, exhalan contando siete y luego repiten el ciclo varias veces.

“A lo largo de ese proceso, mis hombros comienzan a caer por sí solos y eso realmente me tranquiliza”, dijo Carlisle, que vive en Flint, Michigan. “No soy instructora de yoga. No sé lo que estoy haciendo, pero funciona”.

Inhala cuatro segundos, aguanta otros cuatro, y exhala en cuatro segundos más

Suze Yalof Schwartz era una editora de moda con exceso de trabajo cuando su suegra le enseñó una técnica de meditación de tres minutos que, según ella, cambió su vida.

Dejó su carrera en la moda y fundó Unplug Meditation, una empresa de Santa Mónica, California, con un estudio de meditación, una aplicación y programas para clientes corporativos.

"Cuando ralentizamos la respiración, enviamos una señal a nuestro cerebro de que todo está bien, incluso cuando no lo está", dijo.

Una técnica de respiración de 16 segundos que ha enseñado a bomberos, policías, médicos y otros se llama técnica de respiración de caja. Inhalas contando cuatro, aguantas cuatro, exhalas contando cuatro y aguantas cuatro.

“Es lo mejor que puedes hacer en el trabajo antes de tener una reunión, antes de enviar un correo electrónico que desearías no haber enviado, antes de tener una conversación difícil, porque simplemente te calma, te libera de la ansiedad. su energía negativa", dijo Yalof Schwartz.

Empresas como Coca-Cola, Mattel y Netflix han contratado a Unplug Meditation para enseñar respiración o meditación.

No siempre es fácil para los trabajadores encontrar espacio para ejercicios de respiración profunda. Por ejemplo, en los trabajos minoristas, los trabajadores suelen mezclarse con los clientes. Yalof Schwartz recomienda hacer ejercicios de respiración al marcar una venta o doblar la ropa. También puedes respirar profundamente justo antes de cruzar una puerta.

Los trabajadores de oficina pueden configurar un cronómetro en sus teléfonos para recordarse que deben respirar profundamente. Eso es lo que hace Carlisle, el representante de ventas. También mantiene una nota adhesiva en su monitor que dice "Respira".

"La ansiedad siempre estará ahí", dijo Carlisle. “Pero al menos sé que tengo una pequeña herramienta. ... Suena tan simple y tonto, pero funciona”.

