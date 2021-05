¿Pensando en dejar tu empleo ahora mismo? Continúa leyendo para saber cómo lidiar con el 'burnout'

Solo se vive una vez

También afectado de 'burnout' está otro tipo de empleado muy diferente. Se trata de personas jóvenes con trabajos bien remunerados en sectores pujantes que, no obstante, deciden tirar la toalla corporativa para dar rienda suelta a sus pasiones o, simplemente, tumbarse al sol. Se aglutinan bajo #YOLO (You Only Live Once o solo de vive una vez en inglés ), el acrónimo popularizado por el rapero Drake hace una década y que, desde hace unos meses, han hecho suyo algunos empleados de oficina aburridos de sus trabajos.

Conviene resaltar que la pandemia no ha acabado, y millones de personas están pasando enormes apuros económicos para salir adelante, así que no es que este movimiento se pueda hacer extensivo, ni mucho menos, a toda la población. Pero algunos empleados con un colchón financiero están envalentonados replanteándose la cuestión. Para estas personas, el estado de la cuestión, tal y como resume The New York Times en este artículo, podría ser del tipo “ la pandemia ha cambiado mis prioridades, y me he dado cuenta de que no tengo que vivir así”.