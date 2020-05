Entrevista a médico infectólogo: "Confinar a la población es como matar moscas a cañonazos, pero es eficaz"

El exdirector de los CDC Tom Frieden dijo la semana pasada que nunca había visto nada como esto y que estamos solo al comienzo de la pandemia. ¿Le parece que está exagerando? ¿Veremos nuevas olas de contagios?

Coincido al 100%. Es un desastre sin precedentes desde el punto de vista de vidas, sufrimiento y en lo económico. Creo que seremos testigos de una segunda ola de coronavirus y no descarto una tercera y hasta cuarta ola. Es muy alta la probabilidad de nuevas olas antes de que dispongamos de una vacuna eficaz, segura y accesible a por lo menos el 60% o 70% de la población. Es cuestión de números. La progresión del virus ha sido exponencial y rápida, y ahora que empiezan los esfuerzos de atenuación de las restricciones al movimiento de la población, tenemos una gran masa viral circulante.

En España tenemos 100,000 casos activos y en EEUU 400,000. Cierto, estos están 'detectados' y supuestamente en 'confinamiento', pero también sabemos que por cada caso confirmado se estiman otros 10 casos no identificados. Es decir, hay masas circulantes de virus de 100 órdenes las que han provocado esta primera ola. Creo que es inevitable que en 2-6 semanas desde el inicio de la relajación de las medidas de confinamiento entremos en una segunda ola.

Muchas esperanzas, con este panorama, están puesta en la vacuna. ¿Seguro que llegaremos a ella? ¿Y cuándo?

Mientras tanto, tenemos que conformarnos con terapias farmacológicas que hasta el momento no han dado buenos resultados.

Muy probablemente dispongamos de esquemas de tratamiento eficaz mucho antes que la vacuna . Hay numerosos ensayos clínicos en marcha comparando diferentes pautas, y cada vez conocemos más el espectro de la enfermedad, la evolución de marcadores de riesgo, la respuesta serológica, etc. Esto permite diseñar estrategias de tratamiento ajustadas a la fase en la que se encuentre el paciente.

¿Cuándo podemos hablar del fin de la pandemia?

Esto no va a tener un final, como si fuera una intoxicación alimenticia. Depende del desarrollo de la vacuna eficaz, segura y que esté disponible y es posible que antes llegue la inmunidad colectiva.

Técnicamente, un brote o una epidemia se termina cuando no hay nuevos casos durante dos períodos de incubación, que en el caso de covid-19 son 2 semanas. O sea, un mes. Pero plantearse hoy en día que termine la pandemia es irreal. La buena noticia es que esta pandemia (como todas) es asimétrica, es decir, se encuentra en fases distintas en lugares distintos, lo que nos permitirá plantearnos cuándo este barrio o esta ciudad o quizá este estado está 'bajo control' o 'libre de casos nuevos durante las últimas 4 semanas'. Pero ese 'diagnóstico epidemiológico' depende mucho de la capacidad de detección temprana de casos, es decir de la disponibilidad de tests fiables. Lo importante es primero, cuándo tendremos la capacidad sanitaria de ICUs y respiradores para afrontar los casos graves; segundo, cuando tendremos tratamientos eficaces para reducir al máximo la mortalidad; tercero, cuando tendremos suficientes pocos casos para que podamos controlar la expansión con técnicas básicas de trazabilidad de contactos y aislamiento precoz; y por último cuándo tendremos la vacuna.

Desde su punto de vista, ¿qué errores o aciertos han cometido los gestores para manejar la pandemia en EEUU?

Hubo claros errores en la política de tests y gran retraso en hacerlos disponibles. Se confió demasiado en que no había casos: desde el 22 de enero, cuando vimos el primer caso, al 2 de marzo con los primeros 100 casos pasaron 40 días, un tiempo de oro en el que el virus se esparció libremente sin detectar. Después de 17 días ya había 10,000. Sin embargo reaccionaron rápido en control de temperaturas en aeropuertos y cierre de fronteras.

¿Qué modelos de actuación en el mundo le parecen ejemplares en este sentido?

Como decía, la pandemia es asimétrica desde muy diversos aspectos, no sólo en su distribución geográfica sino en la mortalidad y la respuesta ofrecida por diversos países. Confinar a la población es como matar moscas a cañonazos, cierto; pero es eficaz y si no has actuado con rapidez es probablemente necesario.