Por una vieja ley una maestra con cáncer tiene que pagarle el sueldo a su sustituto

No es una ley nueva, ni es noticia que en California los maestros tengan que pagar por sus sustitutos cuando exceden los 10 días que tienen para ausentarse por enfermedad. Sin embargo, para muchos el caso de una profesora de San Francisco está prácticamente descubriéndoles esta polémica norma del Código de Educación estatal.

Una maestra de segundo grado en la escuela primaria Glen Park, quien ha pedido a los medios no ser identificada y que lucha contra un cáncer de seno, se ha visto obligada a cubrir los pagos de su propio sustituto, lo que significa que de su cheque le quitan unos 200 dólares al día.

Cuando los padres de familia se enteraron de que esta era la situación para una docente que lleva 17 años enseñándole a los niños, no podían creer que ella no solo estaba pasando por lo duro de los tratamientos para combatir un cáncer, sino que su capacidad financiera se iba a ver afectada de esa manera.

"Los padres y madres están furiosos y no pueden creer que esto ocurra", dijo al diario San Francisco Chronicle Amanda Fried, quien tiene una hija en preescolar y otra en tercer grado. "Tiene que haber algún error".

Pero no se trata de ningún un error. La obligación de esta mujer de pagar su suplente mientras lucha contra el cáncer está de acuerdo con una ley estatal que afecta a otros muchos docentes en el estado y desde hace décadas.

Los docentes en las escuelas públicas de California no contribuyen al fondo estatal de seguro por incapacidad y, por lo tanto, no reciben los beneficios del programa. Es por eso que en 1976 la legislatura y el gobierno estatal incorporaron al Código de Educación la estipulación de que los maestros pueden tomar licencia por enfermedad o lesiones por hasta cinco meses con la deducción del costo de un docente suplente.

La ley permite que los distritos escolares descuenten del sueldo del docente enfermo el pago para un suplente, aún si no se ha contratado uno.

Y esa suplencia no es barata. Una vez que un docente ha usado los 10 días anuales de licencia por enfermedad, empezará a tener el descuento por un suplente a un costo que va desde 174.66 dólares hasta 240.26 dólares por día.

"Yo solo me siento triste por lo que escuché, ella es una muy buena maestra y me siento triste de lo que le está pasando", dijo el padre de familia Narciso Florez este miércoles a la cadena NBC del Área de la Bahía. "Nuestra escuela está uniendo esfuerzos para ayudarla y hacerla sentir que no está sola".