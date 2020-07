“El Hombre del milagro”: los médicos pensaban que no sobreviviría la primera noche, pero después de un mes internado por coronavirus recibió el alta

“Mi padre me llamó para decirme que tenía una mala alergia, que no se sentía bien y aunque no sentía fiebre, contactamos a su doctor que nos dijo que eran los síntomas de covid-19 ”, relató Norma. “No lo pensamos dos veces y nos fuimos al hospital”.

Lorenzo López, nieto de Louis, de 22 años dijo que llegó a pensar “que mi abuelo no la iba a hacer [sobrevivir]; rápidamente me arrepentí de ese pensamiento y le llamé a toda la familia, incluyendo a mi abuela [Antonia López] para que todos rezáramos por mi “grandpa”. Yo siempre le he estado agradecido porque él siempre me apoyó para que yo toque y cante música de mariachi”.