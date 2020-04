Por qué la cifra real de muertos por el coronavirus en EEUU es mayor a la reportada

Pero un análisis del diario The New York Times revela que la situación es incluso peor, ya que las muertes en siete estados afectados duramente por la pandemia fueron casi 50% más altas de lo registrado entre el 8 de marzo y el 11 de abril, cuando sus habitantes ya acataban la orden de quedarse en casa.

De acuerdo al periódico neoyorquino, que revisó las estadísticas que esta semana publicaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), hasta el 11 de abril las autoridades aún no reportaban 9,000 fallecimientos adicionales causados por el covid-19. Ya que el informe de los CDC es preliminar, el diario teme que “subestimen significativamente la cifra reciente de muertes”.



The New York Times también notó que en las últimas semanas se registraron más muertes por enfermedades que generalmente son tratables, por ejemplo, ataques cardíacos, que es una de las principales causas de muerte en este país. En nueve hospitales grandes han visto recientemente una caída del 38% en los ingresos de pacientes no relacionados con el coronavirus.