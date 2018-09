Por qué 17 años después del 11 de septiembre rescatistas y sobrevivientes se siguen muriendo

17 años después del 9/11, los ataques terroristas siguen cobrando vidas . Rescatistas, vecinos de la zona y sobrevivientes todavía presentan problemas de salud relacionados con lo ocurrido y, lejos de lo que se cree, no sólo se trata de condiciones respiratorias.

Algunos estudios sugieren que las personas que participaron en la reconstrucción de la zona luego del 9/11 son hasta 30% más propensas a desarrollar cáncer que quienes no estuvieron allí.

¿Se hubieran desarrollado esos cánceres si estas personas no hubieran estado presentes en la zona el 9/11 o los días subsiguientes o fueron consecuencia de la exposición a elementos cancerígenos? Muchos especialistas creen lo segundo.

"Cuestión de tiempo"

Cuando las Torres Gemelas colapsaron, miles de partículas cancerígenas, incluyendo gasolina, asbestos, plomo, mercurio y otros gases, impregnaron el aire. Esto no sólo afectó a los bomberos y oficiales que acudieron de inmediato a rescatar a las víctimas o realizar labores de limpieza sin los equipos de protección adecuados, sino también a los vecinos de la zona que regresaron a sus casas cuando creyeron que todo había pasado.

“Desafortunadamente mucha gente que vive y trabaja en este vecindario no suma las dos cosas. No se dan cuenta de que el Programa de Salud del 9/11 también es para ellos, no sólo para los que respondieron a la emergencia”, explicó a Bussiness Insider Esther Regelson, quien estuvo allí cuando las Torres Gemelas colapsaron.