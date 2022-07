Tras décadas viviendo con VIH, hombre se cura con trasplante de células madre

Por ahora, estos trasplantes de células madre no serán accesible a la mayoría de los 38 millones de pacientes que viven con VIH, incluyendo a los 1.2 millones que residen en EEUU: no sólo acarrean riesgos significativos y son altamente tóxicos por lo que sería antiético probarlos en pacientes que no tengan un cáncer de sangre, sino que también la mutación genética en cuestión es sumamente rara, advierte un reportaje de The Washington Post.