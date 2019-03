Otro hito en la lucha contra el VIH: por segunda vez en la historia un paciente muestra remisión del virus

Los científicos todavía no lo han oficializado, pero lo dan prácticamente como un hecho: tras año y medio sin recibir medicación contra el VIH el virus causante del sida , un hombre, conocido como el 'Paciente de Londres', parece estar en remisión, luego de haberse sometido a un trasplante de células madre.

Es la segunda vez en la historia en que logran eliminar por completo el virus en un individuo . Timothy Ray Brown, también conocido como el 'Paciente de Berlín', fue el primero y, desde entonces, los investigadores no habían logrado repetir la hazaña.

El reciente caso fue difundido este martes en la revista Nature , y aunque es "demasiado prematuro" para declarar al paciente oficialmente curado , los expertos hablan abiertamente de "curación" aunque todavía hay ciertas reservas al tratarse solo de dos casos conocidos en todo el mundo, según The New York Times .

"Al conseguir la remisión en un segundo paciente usando un método similar, demostramos que el 'Paciente de Berlín' no era una anomalía", dijo el autor del estudio Ravindra Gupta, profesor en la Universidad de Cambridge.

"Nunca creí que habría una cura durante mi vida"

El 'Paciente de Londres', que ha preferido no revelar su identidad, fue diagnosticado en 2003 y comenzó a recibir tratamiento en 2012 cuando desarrolló un linfoma de Hodgkin. En 2016 accedió a someterse al trasplante en cuestión.



Daniel Kuritzkes, jefe de enfermedades infecciosas del Hostital Brigham and Women's de Boston que no estuvo invoclucrado en la investigación, mencionó al diario The Washington Post que nadie dudaba de la veracidad sobre el 'Paciente de Berlín', pero era un solo caso, hasta ahora aislado.