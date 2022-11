Ni aceite de pescado ni cúrcuma: seis suplementos dietéticos que NO sirven para reducir el colesterol

El ensayo fue financiado por la farmacéutica AstraZeneca, fabricante de Crestor, aunque Cleveland Clinic tuvo pleno control sobre la metodología del estudio, el análisis de los datos y la discusión de las implicaciones clínicas. Los resultados del estudio se presentaron el fin de semana durante una sesión científica de la Asociación Americana del Corazón, y se publicaron simultáneamente en el Journal of the American College of Cardiology.