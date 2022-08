30 años de lucha: lo que la muerte de Olivia Newton-John nos enseña sobre el cáncer de seno

La forma abierta y sincera con la que Olivia Newton-John compartió su enfermedad perdurará como modelo de resiliencia. En palabras de David Spiegel, profesor de psiquiatría de la Universidad de Standford, a Usa Today: “No pretendía que no tenía cáncer. No intentaba ocultar el hecho de que lo tenía. La gente con frecuencia cree que el ser abierto sobre la enfermedad implica rendirse y ella dejó muy claro que es todo lo contrario: cuando lo enfrentas directamente no quedas limitado por el cáncer”.