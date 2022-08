Esta fue la conmovedora despedida de John Travolta a Olivia Newton-John

Tanto en lo musical como en lo visual, la artista se reinventó durante esos años. Al principio, la rubia y siempre sonriente Newton-John prefería canciones suaves de pop-country como 'Please Mr. Please' y 'Have You Never Been Mellow' y baladas como 'I Honestly Love You', que en 1975 le mereció los premios Grammy a la mejor voz pop femenina y grabación del año. Pero aceleró el ritmo en 'Grease', especialmente después de que Sandy cambiara sus suéteres y blusas blancas por cuero negro.