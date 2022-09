Prueba de sangre para detectar varios tipos de cáncer: la apuesta de salud pública del gobierno de Biden

Para muchos especialistas la detección temprana por sí sola no significa nada si no logra salvar vidas. “Tienen que conducir ensayos clínicos muy grandes y la meta debe ser la supervivencia. Deben demostrar que detectar el cáncer de forma temprana es más que simplemente eso. Debe significar algo”, explica al New York Times, Donald Berry, estadístico del MD Anderson Cancer Center en Houston.