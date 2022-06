La FDA planea reducir al mínimo límites de nicotina en cigarrillos: esto es lo que debes saber

Más de la mitad de los fumadores adultos se propone seriamente dejar el cigarrillo cada año, pero la mayoría no lo logra.

Un artículo publicado por la FDA en el New England Journal of Medicine en 2018 proyectó que para el año 2100, un posible límite de nicotina podría evitar que más de 33 millones de personas no se conviertan en fumadores regulares y la muerte de unos 8 millones de individuos por enfermedades relacionadas con el tabaco.