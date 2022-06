Lo que dicen tu letra o tu firma acerca de tu personalidad: nada

El estudio de la personalidad a través del análisis de la escritura (el tamaño de los márgenes, la letra más o menos estrecha, el punteado de las ies, etc) es la ciencia de la grafología. Solo que no es ciencia, sino pseudociencia: la efectividad del método es, básicamente, aleatoria. Y no será porque no se haya investigado: estudio tras estudio muestra que no existen diferencias entre las evaluaciones de los grafólogos especialistas y las realizadas por otras personas sin conocimiento alguno.