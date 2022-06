Venta de la 'píldora del día después' se dispara tras la decisión de la Corte Suprema sobre el aborto

Las pastillas del día después que contienen levonogestrel son de venta libre (sin receta médica) y existen varias marcas como Plan B One Step, Take Action, My Way, Option 2, Preventza, AfeterPill, My Choice, Aftera, EContra y otras. Funcionan mejor en las primeras 72 horas (3 días) después del sexo sin protección en los que reducen entre 75% y 89% el chance de quedar embarazada, aunque se pueden tomar hasta 5 días después.