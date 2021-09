Lo que aprendí de mi contagio de covid-19 estando completamente vacunada

El covid-19 ya está en el proceso de hacerse endémico. Llegó el momento de asumirlo: todo apunta a que todos lo contraeremos tarde o temprano. Pero que nuestro organismo sepa reconocerlo nos da una gran ventaja. Que la vacuna no me haya protegido de enfermar no me hace menos agradecida por tenerla: mejor ni imaginar cuánto peor hubiera sido todo sin ella…