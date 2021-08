Igual que en 2020, pero agravado: niños con menos de 12 años regresan a clases en Texas sin vacuna y sin restricciones

En mi desesperación, he pensado, junto a otras mamás, donar un purificador de aire para el salón, en un intento de que haya una capa más de protección. También he indagado en máscaras KN95 para mis hijos, pero -además de escasas- son demasiado costosas. Sí les compré unas con varias capas y filtro de carbón activado. También les he hablado sobre la importancia de dejárselas puestas, así sus amiguitos decidan no hacerlo. Por suerte, están bastante acostumbrados y no les molesta.