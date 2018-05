Las razones para desconfiar de los tratamientos milagrosos con células madre

Las falsas promesas sobre los tratamientos de células madre pueden tener consecuencias mucho más graves que despojar al paciente de su dinero. En el episodio más reciente de su cruzada contra las clínicas que ofertan tratamientos a partir de esas células, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emprenderá acciones legales para impedir la actividad de dos de los centros más prominentes del país: el US Stem Cell con sede en Sunrise, Florida, y el California Stem Cell Treatment Center, con sedes en Beverly Hills y Rancho Mirage.

"Muchas clínicas parecen estar basándose en pseudociencia, lo que puede ofuscar seriamente el discurso público, engañar a la población y dificultar el discernimiento entre la ciencia real y la mercadotecnia" , concluye el estudio. "La publicidad sobre terapias con células madre no probadas tiene el potencial de dañar a los pacientes y a la reputación de la ciencia", añade.

Las células madre son un tipo particular de célula que se encuentra en el cuerpo humano (como en cualquier otro organismo pluricelular) sobre todo en la sangre y en la médula espinal. Su función es regenerar órganos y otras células a medida que envejecemos, y son fundamentales a la hora de ayudar al cuerpo a recuperarse de lesiones. Hay varios tipos de células madre, con diferentes características. Las que proceden de embriones humanos pueden convertirse en cualquier tipo de célula, y en teoría reparar cualquier órgano o tejido en el cuerpo humano. Por el contrario, las células madre “adultas” por así decir solo pueden convertirse en el tipo de tejido del que proceden, según explica a Univisión Noticias Morton Tavel , profesor de medicina retirado de la Universidad de Indiana y autor de un libro sobre mitos y bulos en salud.

La degeneración macular por envejecimiento (el trastorno ocular) es uno de los objetivos más prometedores. Todavía falta mucho tiempo, no obstante, para que podamos disponer de tratamientos seguros y efectivos para estos problemas. Una de las clínicas intervenidas esta semana por la FDA está acusada de dejar ciegos a varios clientes con tratamientos para aliviar la degeneración macular.

El abogado experto en legislación relacionada con alimentos y medicamentos Andrew Ittleman señala a Univision Noticias que hay que sospechar de las clínicas que ofrecen procedimientos no aprobados procedentes de fuentes que no son el paciente mismo, como la membrana amniótica o el cordón umbilical. Muchos de estos tratamientos, señala Ittleman, se ofertan a ancianos y se venden como poco menos que milagrosos. Sin embargo, “muchas investigaciones muestran que no contienen células madre en absoluto. Este es un problema creciente, y un estado (Dakota del norte) ya lo está investigando. Mi expectativa es que otros estados hagan lo mismo”.