Cuando la aorta puede explotar: una hipertensión mal controlada puso a esta hispana al borde de la muerte

Allí, sobre la camilla, mientras escuchaba que estaría más de 8 horas en el quirófano, se sintió más vulnerable que nunca y prácticamente no tuvo tiempo para asimilar la información. “ Pensé que me iba a morir. Dios me ayude, necesito un riñón, y quién sabe si ahora un corazón. En ese instante no sabía mucho sobre la aorta”, recuerda sobre ese momento.