Hay una ironía en el corazón del tratamiento de la hipertensión . La enfermedad en sí misma generalmente no presenta síntomas. Sin embargo, los medicamentos para tratarla (con el fin de prevenir un derrame cerebral o un ataque cardíaco) pueden hacer que las personas se sientan bastante mal.

"No es que no quieras tomarlos, sabes que te van a ayudar, pero hay que acostumbrarse" , dice Sharon Fulson, representante de atención al cliente de Nashville, Tennessee, quien está tratando de monitorear y controlar su hipertensión.

Las pastillas diarias que Fulson comenzó a tomar el año pasado la hacen sentir atontada y nerviosa. Otras personas que toman estos medicamentos reportan efectos secundarios como mareos, náuseas y diarrea; y los hombres, en particular, pueden tener problemas de erección. "Todos son peores que la presión alta", exclama Fulson.

La investigación muestra que aproximadamente la mitad de los pacientes no toman sus medicamentos para la hipertensión como deberían, a pesar que las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en los Estados Unidos. Para muchas personas, el primer síntoma de presión alta es un evento cardíaco catastrófico . Por esa razón a la hipertensión se la conoce como el ' asesino silencioso' .

Diálogo sincero

"Inmediatamente se dio vuelta y me dijo que el problema era el costo" , relató Doherty. "Creo que tenía vergüenza, o no quería decepcionarme".

Además de llamar a la farmacia para asegurarse que el paciente vuelva a surtir su receta, él cree en su palabra. "Creo que muchas veces te preguntas si alguien ha tomado su medicamento o no", admite. "También es bueno para el paciente que el médico sepa que no está tomando su pastilla de la presión, para no seguir un camino terapéutico equivocado".