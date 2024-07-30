Fusobacterium: la bacteria bucal que "derrite" algunos tipos de cáncer y podría ser clave en su tratamiento

Video Llega al mercado de Estados Unidos un medicamento para luchar contra tumores cancerígenos

Científicos en Reino Unido encontraron que una bacteria bucal podría ser clave en la lucha contra el cáncer de cabeza y cuello al detectar en pruebas de laboratorio que "mata" o "derrite" las células cancerosas.

El hallazgo fue publicado en la revista científica Cancer Communications y representa un avance en el entendimiento del rol que juega el fusobacterium nucleatum, un bacilo anaerobio presente en la boca de algunas personas.

Esta bacteria es considerada la fuente de infecciones bucales como caries, gingivitis o periodontitis.

El estudio detalla que los pacientes con tipos de cáncer de cabeza y cuello que tenían la bacteria bucal registraron un mejor resultado en sus tratamientos.

El análisis fue llevado a cabo por investigadores de la Fundación Guy and St. Thomas del Servicio Nacional de Salud británico y del King’s College de Londres.

“Fusobacterium es tóxico para el carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello y su presencia puede determinar un mejor pronóstico”, dice el reporte científico.

Científicos se dicen “sorprendidos” por el hallazgo del efecto de la bacteria bucal

La doctora Anjali Chnader, investigadora clínica senior en el King’s College de Londres y líder en la investigación, calificó los hallazgos como “notables” y “muy sorprendentes”.

“Tuvimos un momento eureka cuando nos enteramos que nuestros colegas internacionales también encontraron datos que validaron nuestro descubrimiento”, dijo al diario británico The Guardian.

Por su parte, el doctor Miguel Reis Ferreiras, autor senior del estudio, dijo a la agencia de noticias británica PA que la esencia del hallazgo recae en que cuando la bacteria está presente en casos de cáncer de cabeza y cuello, los pacientes tuvieron mejores resultados.

“La otra cosa que encontramos es que en cultivos de células esta bacteria es capaz de matar el cáncer”, añadió.

Sostuvo que el “pequeño bicho” actúa dentro de esos tipos de cáncer para acabar con las enfermedades.

Reis agregó que la investigación revela que la bacteria juego rol “más complejo” de lo que se pensaba anteriormente en su relación con el cáncer.

“Esencialmente (la bacteria) derrite las células cancerígenas de cabeza y cuello. Sin embargo, este hallazgo debe ser balanceado por su consabido rol en hacer otrostipos de cáncer como el de intestino mucho peores”, dijo Reis.

Para el estudio, los científicos analizaron los efectos de la bacteria en células cancerosas en un laboratorio y estudiaron los datos de 155 pacientes con cáncer de cabeza y cuello.

De acuerdo con el artículo en Cancer Communications, encontraron que, al colocar la bacteria en placas Petri por varios días con células cancerosas de cabeza y cuello, el cáncer desapareció casi por completo.

Reis declaró que antes de llevar a cabo las pruebas de laboratorio, los investigadores pensaban que la bacteria empeoraría esos tipos de cáncer, pero encontraron el efecto contrario.