Biden quiere reducir a la mitad las muertes por cáncer cada año: estas son 4 claves de su plan

Video Joe Biden dijo que se arrepiente de no ser el presidente que ponga fin al cáncer

El presidente Joe Biden relanzó una iniciativa con la que busca acabar con el cáncer a través de millones de dólares en apoyos económicos para instituciones dedicadas a investigar y prevenir la enfermedad.

El mandatario dijo que el plan, denominado Iniciativa Cancer Moonshot, contempla apoyos federales que en total suman 150 millones de dólares para universidades que actualmente trabajan en proyectos de innovación para prevenir y tratar distintos tipos de cáncer.

La iniciativa ha sido prioritaria para la administración de Biden, quien ha dicho que el combate al cáncer es un asunto personal para él y su familia.

El mandatario ha hablado en varias ocasiones sobre el doloroso proceso por el que pasó su hijo Beau a causa de la enfermedad y que murió en 2015 a los 46 años de un agresivo cáncer cerebral.

A continuación te presentamos cuatro claves de la nueva fase de la Iniciativa Moon:

1. Iniciativa suma 400 millones de dólares en apoyos para la innovación

De acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca, a través de la iniciativa el gobierno de Biden ha entregado apoyos que suman 400 millones de dólares para instituciones y universidades que investigan nuevas formas de prevenir y atacar el cáncer.

Los apoyos han sido entregados a través de la Agencia de Proyectos de Investigación para la Salud (ARPA-H, por sus siglas en inglés).

Los 400 millones de dólares ya contemplan la nueva inversión de 150 millones que fueron anunciados por Biden recientemente como parte del relanzamiento de la iniciativa, que comenzó hace dos años.

Los fondos federales adicionales irán a ocho universidades entre las que están la Universidad Johns Hopkins, la Universidad de California en San Francisco y la Universidad Tulane.

2. El plan busca reducir a la mitad el número de muertes por cáncer en EEUU

El gobierno de Biden informó que el objetivo principal del plan consiste en reducir a la mitad el número de muertes por cáncer en los Estados Unidos en los próximos 25 años.

El cáncer es la segunda causa de muerte en los Estados Unidos, después de los problemas cardíacos. Este año la Sociedad Americana del Cáncer estima que 2 millones de nuevos casos serán diagnosticados y que 611,720 personas morirán víctimas de la enfermedad.

La Casa Blanca sostiene que la iniciativa busca prevenir 4 millones de muertes para el 2047.

Expertos sostienen que el objetivo fijado por el gobierno es posible de alcanzar, con las inversiones adecuadas.

“Son un optimista congénito sobre lo que los estadounidenses pueden hacer”, dijo Biden al anunciar los fondos adicionales para el plan. “Hay muchas cosas que estamos haciendo”.

3.- Investigadores presentan escáneres que detectan el cáncer

Durante una visita de Biden a la Universidad Tulane, en Nueva Orleans, Louisiana, investigadores presentaron avances en el desarrollo de escáneres capaces de detectar células cancerígenas en el cuerpo.

Los investigadores utilizaron un trozo de carne animal para demostrar cómo funcionan los dispositivos.

A través de las investigaciones apoyadas por ARPA-H, los expertos trabajan en identificar maneras para ayudar a los cirujanos con nuevas tecnologías para remover tumores cancerígenos.

Al atestiguar los nuevos escáneres desarrollados para detectar el cáncer, Biden dijo que la demostración era una prueba de las formas innovadoras en las cuales los médicos podrán detectar los tumores en tiempo real.

Esto permitirá a los médicos reducir la cantidad de cirugías adicionales para verificar la existencia de los tumores.

4.- Biden dice que la iniciativa será prioritaria en sus últimos meses en la Casa Blanca

El mandatario ha reiterado que su iniciativa contra el cáncer será prioritaria en los últimos meses que le quedan en la Casa Blanca.

En su discurso desde la Oficina Oval a finales de julio en el cual explicó por qué renunció a la candidatura por la reelección, Biden también destacó su plan para combatir el cáncer.

Activistas han destacado el énfasis que Biden ha dado a la lucha contra esta enfermedad en los Estados Unidos.

Los expertos sostienen que la atención adicional de la administración al combate al cáncer ha colocado a la nación en ruta para prevenir millones de muertes, como está previsto en la iniciativa.

