Te explicamos qué dijo la FDA sobre varios productos de 'skin care' populares en TikTok

Video Piden retirar del mercado algunos productos contra el acné por supuesta presencia de sustancia cancerígena

Las personas que utilizan productos contra el acné en su rutina del cuidado de la piel se han topado en días recientes con informes sobre un pedido de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para que algunos de ellos sean retirados de los estantes por posible contaminación con benceno. Aquí te explicamos qué dijo la FDA y cuáles son los productos.

En específico, la FDA pidió retirar de las tiendas varias cremas de peróxido de benzoilo que posiblemente están contaminadas con benceno, considerado potencialmente cancerígeno, tras hacer pruebas a 95 tratamientos para el acné.

La revisión de la agencia fue motivada por informes de pruebas de laboratorios privados sobre niveles excesivos de benceno en varios productos para el acné.

"La FDA concluyó que un número limitado de productos debe ser retirado a nivel minorista (es decir, en las tiendas). Más del 90% de los productos contenían niveles extremadamente bajos o no detectables de benceno", dijo la FDA en un comunicado.

"Los resultados de las pruebas hechas por la FDA indicaron menos productos contaminados con benceno que los que se hallaron" en las pruebas realizadas por privados, agregó.

Fueron seis productos y las empresas que los fabrican accedieron a tomar medidas para sacar determinados lotes de ellos de las tiendas, dijo la FDA. Al menos dos de estos productos se popularizaron en los últimos años en las redes sociales, principalmente en TikTok.

Esta es la lista de esos seis productos que fue publicada por la FDA

1. La Roche-Posay Effaclar Duo Dual Action Acne Treatment: número de lote: MYX46W, fecha de caducidad: abril de 2025

2. Proactiv Emergency Blemish Relief Cream Benzoyl Peroxide 5%: números de lote: V3305A y V3304A, fecha de caducidad: octubre de 2025

3. Proactiv Skin Smoothing Exfoliator: número de lote: V4204A, fecha de caducidad: julio de 2025

4. SLMD Benzoyl Peroxide Acne Lotion: número de lote: 2430600, fecha de caducidad: marzo de 2025

5. Walgreens Tinted Acne Treatment Cream: número de lote: 49707430, fecha de caducidad: marzo de 2026

6. Walgreens Acne Control Cleanser: número de lote: 23 09328, fecha de caducidad: septiembre de 2025

¿Qué es el benceno?

El benceno es una sustancia química que se encuentra de forma natural en los volcanes y sus alrededores, los incendios forestales, el petróleo crudo, la gasolina y el humo de los cigarrillos.

La exposición prolongada a niveles altos puede causar leucemia y otros tipos de cáncer, advierte la FDA.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés), el benceno es una de las 20 sustancias químicas más producidas en Estados Unidos.

A veces se utiliza para fabricar otras sustancias químicas que se emplean en plásticos, nailon, fibras sintéticas, detergentes, tintes, pesticidas, cauchos y otros productos.

¿Qué debes hacer si usas alguno de estos productos?

La FDA aclaró que se trata de retiradas en tiendas minoristas, no de consumidores, lo que significa que las tiendas que venden los productos deben retirarlos de sus estantes, tanto en persona como en línea.

La FDA enfatizó que los consumidores enfrentan poco riesgo por el uso de estos productos.

“Incluso con el uso diario de estos productos durante décadas, el riesgo de que una persona desarrolle cáncer debido a la exposición al benceno encontrado en estos productos es muy bajo”, declaró la agencia.

¿Qué han dicho las empresas de la retirada de sus populares productos para el acné?

El popular tratamiento Effaclar Duo Dual Action Acne Treatment aparece en el sitio web de la compañía como descontinuado y un portavoz de La Roche-Posay informó a ABC News en un comunicado de que la empresa está retirando de las tiendas las unidades afectadas.

“En La Roche-Posay, la seguridad de los productos es nuestra máxima prioridad. Aunque nuestro tratamiento Effaclar Duo para los granos de acné tiene un largo historial de uso seguro y eficaz, pruebas recientes han revelado trazas mínimas de benceno en un lote del producto”, dice el comunicado.

“Aunque estos niveles no suponen un riesgo para la seguridad, estamos comprometidos a mantener los más altos estándares de calidad”, dijo el portavoz.

La compañía dijo que está desarrollando una nueva y mejorada fórmula Effaclar Duo, desde 2024 y “estará disponible para los consumidores pronto”.

Por su parte, un portavoz de Alchemee LLC, el fabricante de Proactiv, también dijo a ABC News que está cumpliendo con el retiro y está ofreciendo a los clientes un reembolso o reemplazo.

“Para aquellos que compraron estos productos directamente de www.proactiv.com, los clientes pueden ponerse en contacto con Atención al Cliente Proactiv para devolver el producto para un reembolso o reemplazo. Para las compras realizadas en otros sitios o tiendas minoristas, póngase en contacto con el sitio o la tienda en la que compró para obtener ayuda con las devoluciones de productos y reembolsos o reemplazos”, dice el comunicado.

La cadena de farmacias Walgreens dijo que también está cumpliendo con el retiro.

“Nuestros proveedores, trabajando en conjunto con la FDA, iniciaron dos retiros voluntarios, afectando a un número limitado de unidades. Esto se hizo por abundancia de precaución y la seguridad de nuestros clientes sigue siendo nuestra máxima prioridad”, dice un comunicado.

En los últimos años, una variedad de otros productos han sido retirados del mercado en medio de preocupaciones por sus niveles o potenciales niveles de benceno, incluyendo desinfectantes de manos, aerosoles y protectores solares.

