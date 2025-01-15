Adiós a la cereza del pastel: la FDA prohíbe un popular colorante rojo para alimentos por el riesgo de provocar cáncer

Video Prohíben uso de popular colorante rojo para alimentos vinculado con riesgo de cáncer: esto debes saber

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) prohibió el uso en alimentos y medicamentos de un controvertido colorante rojo, conocido desde hace más de 30 años por provocar cáncer en animales.

La FDA "está revocando la autorización para el uso de ‘Red 3’ (Rojo 3) en alimentos y medicamentos ingeridos", indicó la agencia federal en un comunicado este miércoles.

La prohibición en cuestión aplica para el colorante sintético llamado eritrosina, creado a partir del petróleo, y también conocido como E127 en Europa y 'Rojo 3' en otros países de América. Se utiliza para dar a los alimentos o cápsulas de medicamentos un aspecto entre rosado y rojo brillante.

Hasta ahora, se le la ha encontrado en unos 3,000 productos alimenticios vendidos en Estados Unidos, según la base de datos de la asociación ecologista EWG.

Desde dulces y frutas enlatadas hasta bebidas e incluso sustitutos vegetarianos del tocino.

¿Por qué es tan peligroso el colorante Rojo 3?

Este tinte no podía utilizarse en EEUU en cosméticos y medicamentos aplicados directamente sobre la piel desde 1990 debido a riesgos de alergia y sospechas de su naturaleza cancerígena, después de que estudios demostraran que causaba cáncer en roedores.

Cuando la FDA se negó a permitir el Rojo 3 en cosméticos y medicamentos tópicos, el colorante ya estaba permitido en alimentos y medicamentos ingeridos.

Debido a que las investigaciones mostraron entonces que la manera en que el colorante causa cáncer en ratas no se aplica a los humanos, “la FDA no tomó medidas para revocar la autorización del Rojo 3 en alimentos”, señaló la agencia en su sitio web.

Sin embargo, casi 30 años después, la agencia dijo que tomaba la medida como un “asunto de ley” porque en algunos estudios se encontró que el colorante causa cáncer en las ratas de laboratorio.

Los funcionarios citaron un estatuto conocido como la Cláusula Delaney, que exige que la FDA prohíba cualquier aditivo que cause cáncer en personas o animales.

En otras partes del mundo, diversos países, particularmente de la Unión Europea, restringen severamente su uso.

En 2022, las asociaciones de consumidores estadounidenses presentaron una solicitud a la FDA para prohibir este aditivo en productos alimenticios y medicamentos consumidos por vía oral.

¿En qué alimentos y medicamentos se encuentra el colorante Rojo 3?

El polémico colorante, que da un tono rojo brillante a algunos productos comestibles, se encuentra en una gran variedad de dulces, pastelillos, gelatinas, cerezas al marrasquino (como la que se usan en los pasteles) y bebidas.

En el caso de los medicamentos, la tintura se encuentra en algunas píldoras o cápsulas que tienen una cobertura roja.

La prohibición lo elimina de la lista de aditivos de color aprobados también en suplementos dietéticos y medicamentos orales, como los jarabes para la tos.

Los fabricantes de alimentos tendrán hasta enero de 2027 para eliminar el colorante de sus productos, mientras que los fabricantes de medicamentos ingeridos tienen hasta enero de 2028.

Aunque otros países aún permiten ciertos usos del colorante los alimentos importados deberán cumplir con el nuevo requisito de Estados Unidos.

¿Cuál podría ser la reacción de las empresas ante la prohibición del colorante Rojo 3?

Aún no se sabe si la prohibición enfrentará objeciones legales por parte de los fabricantes de alimentos, ya que las evidencias no han determinado que el colorante cause cáncer cuando es consumido por humanos.

En una audiencia realizada en diciembre, el comisionado de la FDA, el doctor Robert Califf, sugirió que ese es un riesgo.

“Cuando prohibimos algo, eso va a los tribunales”, dijo a los miembros del Congreso el 5 de diciembre. “Y si no tenemos la evidencia científica, perderemos en los tribunales.”

La Asociación Internacional de Fabricantes de Colorantes defiende la sustancia diciendo que es segura en las concentraciones que los humanos suelen consumir.

El grupo señala investigaciones de comités científicos operados por las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre ellas, una revisión de 2018 que reafirmó la seguridad del consumo del colorante rojo 3 en alimentos.

Algunos fabricantes de alimentos ya han reformulado productos para eliminar el rojo 3. En su lugar utilizan jugo de remolacha, carmín, un colorante hecho de insectos, y pigmentos de alimentos como el camote morado, rábano y repollo rojo, según Sensient Food Colors, un proveedor de colorantes y saborizantes alimenticios de St. Louis.

