La FDA ordena la más estricta advertencia de seguridad para implantes mamarios

Las pacientes también deberán firmar un documento donde reconozcan estar al tanto de que los implantes mamarios no duran toda la vida y de que, si optan por uno rellenos de gel de silicona, incluso si no tienen síntomas, deberán someterse a pruebas periódicas -posiblemente no cubiertas por el seguro médico- para detectar posibles rupturas, que podrían pasar desapercibidas.